Отец Дюбуа щедро расхвалил Усика после поражения сына в реванше с украинцем

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

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Стэнли Дюбуа, отец Даниэля Дюбуа, прокомментировал поражение своего сына от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Дюбуа-старший щедро расхвалил украинца, назвав его выдающимся чемпионом и лучшим в мире.

"Он сделал все, что мог. Он выложился по полной, но этого оказалось недостаточно. Усик – выдающийся чемпион. Он лучший в мире не просто так.

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Что нужно Даниелю, чтобы вернуться и во второй раз стать чемпионом? Это зависит от него. Мы пообщаемся и увидим, чего он хочет. Он уже взрослый человек. Он сам решит, что ему делать", – сказал отец британского боксера для Seconds Out.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Ранее сообщалось, что Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. Также неудачу своего подопечного прокомментировал тренер Даниеля и его промоутер.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.