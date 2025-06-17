Отец Тайсона Фьюри спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился своим прогнозом на грядущий объединительный поединок между чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

По его мнению, британский боксер сможет одержать победу над украинцем.

"Я вижу, как Дюбуа соберет пару поясов. Интересно, сколько боев осталось еще Усику, этот парень прошел через хевивейт и крузервейт, он дерется с большими ребятами.

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Даниэль сейчас на коне, а Усику 38-39 лет. Александр уже не будет прежним боксером после поединков с Тайсоном, мое мнение, что Дюбуа выиграет этот реванш", – сказал Джон в интервью Seconds Out.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

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Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца. Позже Даниэль объяснил свое наглое поведение.