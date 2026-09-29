Отец звезды сборной Венгрии после поражения от Украины устроил позорную провокацию под российскую песню

Венгрия — Украина / © Associated Press

Реклама

Отец защитника сборной Венгрии Милоша Керкеза Себастьян Зан устроил позорную провокацию после матча первого тура Лиги наций-2026/27 против Украины.

Папа звезды английского "Ливерпуля" опубликовал у себя в сторис Instagram фото, на котором изображена стычка его сына с футболистом сборной Украины Виктором Цыганковым, добавив музыкальную композицию российских исполнителей АК-47 и Ноггано (Баста) Russian Paradise ("Российский рай").

Реклама

Тем самым он попытался спровоцировать украинцев, которые сейчас защищают свою родину от российских оккупантов.

Реклама

К слову, этот "зашквар" быстро заметили и болельщики "Ливерпуля", за который выступает Керкез. Провокационный пост вызвал возмущение среди украинских и английских фанатов.

Отец Милоша Керкеза отличился провокационным постом после матча против Украины

22-летний Керкез является уроженцем Сербии. До перехода в мерсисайдский клуб защитник играл вместе с украинцем Ильей Забарным за "Борнмут".

Напомним, 25 сентября сборная Украины на "Пушкаш Арене" в Будапеште одолела Венгрию со счетом 1:0.

Отметим, что уже 5 октября команды снова встретятся в рамках четвертого тура Лиги наций в Словакии.

Реклама

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с Грузией в Лиге наций.

Новости партнеров