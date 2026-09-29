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Отец звезды сборной Венгрии после поражения от Украины устроил позорную провокацию под российскую песню
Отец Милоша Керкеза отличился провокационным постом после матча против Украины.
Отец защитника сборной Венгрии Милоша Керкеза Себастьян Зан устроил позорную провокацию после матча первого тура Лиги наций-2026/27 против Украины.
Папа звезды английского "Ливерпуля" опубликовал у себя в сторис Instagram фото, на котором изображена стычка его сына с футболистом сборной Украины Виктором Цыганковым, добавив музыкальную композицию российских исполнителей АК-47 и Ноггано (Баста) Russian Paradise ("Российский рай").
Тем самым он попытался спровоцировать украинцев, которые сейчас защищают свою родину от российских оккупантов.
К слову, этот "зашквар" быстро заметили и болельщики "Ливерпуля", за который выступает Керкез. Провокационный пост вызвал возмущение среди украинских и английских фанатов.
22-летний Керкез является уроженцем Сербии. До перехода в мерсисайдский клуб защитник играл вместе с украинцем Ильей Забарным за "Борнмут".
Напомним, 25 сентября сборная Украины на "Пушкаш Арене" в Будапеште одолела Венгрию со счетом 1:0.
Отметим, что уже 5 октября команды снова встретятся в рамках четвертого тура Лиги наций в Словакии.
Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с Грузией в Лиге наций.