Отказал даже президенту: звезда сборной Франции не собирается ехать на финал ЧМ-2022

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона вместе прилететь на финал чемпионата мира-2022.

Об этом пишет ESPN.

Эммануэль Макрон собирается посетить 18 декабря финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и надеется, что его будут сопровождать несколько травмированных игроков сборной Франции. Так Поль Погба и Н'Голо Канте могут прилететь с Макроном, чтобы посетить решающий матч ЧМ-2022.

Такое же предложение получил и Бензем. Но он заявил, что не планирует посещать финал мирового первенства. Причина – конфликт с главным тренером команды Дидье Дешамом. Травмированный игрок хотел остаться в расположении сборной на ЧМ, думая, что у него будет шанс восстановиться и принять участие в турнире, но Дешам решил отправить его домой.

Решающий матч чемпионата мира-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по Киеву. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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