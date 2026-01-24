Отказалась пускать россиян и белорусов: Эстонию лишили права на проведение ЧЕ по фехтованию

фехтование / © Associated Press

Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права на проведение чемпионата Европы-2026 из-за отказа допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщило издание Ohtulehet со ссылкой на заявление Эстонского союза фехтования.

Эстонии отказали в проведении континенального первенства по фехтованию из-за того, что в стране на государственном уровне запрещен въезд российским спортсменам.

"Позиция правительства четкая: визы не будут выдавать спортсменам из стран-агрессоров. Действует нулевая терпимость и никаких исключений не будет", – комментировал ситуацию заместитель генерального секретаря по вопросам спорта Министерства культуры Эстонии Райдо Митт.

Чемпионат Европы по фехтованию должен был состояться в Таллине летом 2026 года. Право проведения турнира вместо Эстонии получила Франция.

