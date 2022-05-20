Отказались играть с "Динамо": Луческу "наехал" на топовые клубы Европы за безразличие к Украине

Отказались играть с "Динамо": Луческу "наехал" на топовые клубы Европы за безразличие к Украине

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал европейские клубы, отклонившие предложение сыграть с "бело-синими" благотворительные матчи в поддержку Украины.

Во время войны с российскими оккупантами "Динамо" отправилось в благотворительное евротурне под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим войну!").

Все вырученные за поединки средства столичный клуб направил на помощь украинцам, которые пострадали от войны с российскими захватчиками.

Однако, как оказалось, не все клубы откликнулись на просьбу киевлян организовать благотворительные матчи. Свое недовольство безразличием некоторых европейских грандов к украинскому горю наставник "бело-синих" выразил в интервью Playsport.ro.

"Я разочарован. Мы ожидали большей открытости от больших команд Европы. Эти матчи должны были сыграть свою роль в привлечении внимания футбольного мира к тому, что в Украине происходят ужасные вещи. Это была возможность проявить сочувствие к измученному войной народу. Можно было собрать средства для помощи беженцам или детям, которые остались в Украине.

К сожалению, откликнулись только команды из Польши, Турции, Румынии, Болгарии, Хорватии и Швейцарии. "Боруссия" Дортмунд - единственный большой клуб, согласившийся провести матч с киевским "Динамо".

ПСЖ, "Барселона", "Бенфика", "Милан" или Аякс... Мы везде разговаривали, но они отворачивались и говорили нам, что нет времени, график не позволяет. Хотя это были клубы без еврокубков, которые могли бы найти дату посреди недели. Это были бы матчи, которые отправили еще более мощное послание миру", - сказал Луческу.

Напомним, в рамках благотворительного турне "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0), обыграло дортмундскую "Боруссию" (3 :2), расписало ничью с загребским "Динамо" (2:2), одолело швейцарский "Базель" (3:2) и разгромило эстонскую "Флору" (3:0).

"Флора" Эстония – "Динамо" Киев – 0:3. Обзор матча

Читайте также:

"Были изнасилования детей и женщин": легионер "Динамо" сравнил войну в Украине с вторжением России в Грузию

"Путин - х*йло": эстонские фанаты посвятили баннер кремлевскому диктатору (фото)

"Думаю о нашем народе и верю, что скоро все закончится": игрок "Динамо" растрогался, говоря об Украине (видео)