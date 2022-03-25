Отказался играть с россиянами и белорусами: украинский шахматист заявил о бойкоте чемпионата Европы

Павел Эльянов считает недопустимым в условиях войны соревноваться с представителями врага.

Украинский шахматист Павел Эльянов сообщил, что не выступит на чемпионате Европы, который должен состояться с 27 марта по 7 апреля в Словении.

Наш соотечественник у себя в Facebook написал, что из-за российского вторжения в Украину отказывается играть против шахматистов из РФ и Беларуси до конца войны.

"Хочу заявить, что мне придется отказаться от участия в чемпионате Европы по шахматам в Словении в связи с российским военным вторжением в мою страну.

Я уважаю тех российских шахматистов, которые подписали открытое письмо против войны, но считаю невозможным играть против ни одного российского или белорусского игрока (какой бы флаг у них ни был) до конца войны (т.е. до нашей победы)", - написал Эльянов.

Напомним, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила сборные РФ и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации. Однако шахматисты из обеих стран смогут участвовать в индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ.

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