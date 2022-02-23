Отказался вакцинироваться: НБА отстранила одного из старейших рефери лиги

66-летний мужчина считает, что при разработке вакцин использовались ткани абортированных плодов.

Судья НБА Кен Мауэр заявил, что лига отстранила его от обслуживания матчей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. 66-летний арбитр, работавший в НБА с 1986 года, объяснил решение не делать прививки религиозными соображениями.

Я никогда не думал, что моя вера в нашего Господа Иисуса Христа помешает мне судить матчи НБА. Именно это и произошло. Не только со мной, но и другими. Многие судьи не хотели вакцинироваться, но были вынуждены сделать это, потому что у них есть дети, семьи, и им нужно платить по счетам. Они испугались, а я нет. Я никогда не сделаю прививку", – сказал Мауэр в подкасте The Fearless.

Судья добавил, что, по его мнению, для разработки вакцин от коронавируса использовались ткани абортированных плодов.

66-летний арбитр работает в НБА с 1986 года. В 2006 году Мауэр стал одним из 12 арбитров, избранных для работы на матчах финальной серии плей-офф между "Майями" и "Далласом".

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