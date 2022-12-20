"Откровенно пророссийская организация": в "Шахтере" раскритиковали ФИФА за потакание агрессорам

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА). По его мнению, решение о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с призывом к миру на финале чемпионата мира-2022 демонстрирует пророссийскую направленность организации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чемпионат мира по футболу в Катаре еще раз показал всю сущность ФИФА – это откровенно пророссийская организация, которая не стесняется поддерживать Россию, хоть и пытается делать это скрыто", – заявил он.

По словам Палкина, украинцы не смогли "наслаждаться атмосферой футбольного торжества", ведь организаторы турнира не пропускали их в Катар.

"Еще в октябре власти Катара перестали пропускать украинцев в свою страну. Нашим болельщикам не выдавали разрешение на въезд и не разрешали оформить Hayya Card – персонифицированный документ, по которому можно попасть на матчи чемпионата мира. Нужно было подать заявку, но решение не принималось. В то время как россияне получали карту за один день", – заявил он.

Функционер напомнил, что утверждение "спорт вне политики" – ошибочно.

"Футбол вне политики? Но ведь война – это не политика, это гибель сотен тысяч людей, разрушенные дома и судьбы. Но за время чемпионата мира в Катаре ФИФА ни разу не обратила внимание мира на геноцид украинцев. ФИФА ставит на грань выживания украинские клубы, думая только о заработках агентов, не уважает украинских болельщиков, создавая им препятствия в просмотре матчей, и при первой возможности подыгрывает России", – пишет он.

Палкин призвал к трансформации главного футбольного органа мира.

"ФИФА из сугубо политической, должна трансформироваться в более профессиональную организацию — когда в основе принятия решений должны быть, прежде всего, ценности, а не политические и экономические интересы отдельных стран и их представителей", — подчеркнул он.

Напомним, что ФИФА отказалась показать обращение украинского президента ко всему миру с месседжем мира, назвав его "слишком политическим". Это вызвало острую реакцию в Офисе президента :

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