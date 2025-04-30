"Откройте глаза": Усик обратился к Трампу с важным месседжем о войне в Украине

Александр Усик

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу в студии известного британского журналиста Пирса Моргана.

38-летний боксер призвал Трампа остановить войну на Украине.

В то же время Александр заявил, что любые территориальные уступки в пользу российских окупантов неприемлемы.

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– Президент Трамп пытается достичь мирного соглашения, но в рамках этого соглашения сейчас считается, что Украина должна позволить России сохранить значительную часть территорий, которые она незаконно захватила. Как вы к этому относитесь?

– Это глупости. Это полная чушь. Слушайте! У нас много спорных мест. Но почему России можно, а остальному миру – нет? Это чушь, да? Наш мир живет правдой. У нас есть земля. Украина – это, это – Украина. Хорошо? Живем вот так. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста.

– Что бы вы хотели, чтобы сделал президент Трамп?

– Пожалуйста, остановите войну в Украине.

– Но не отдавать России эти территории?

– Нет. Конечно, нет. Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ, – сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Александр высказался о территориальных уступках Украины ради мира.

Также он отреагировал на то, что во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подарил Трампу его пояс WBC.

Следующий бой Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

После официального объявления объединительного поединка Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.