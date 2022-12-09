Отличилась в рывке: украинка завоевала "бронзу" на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

Украинка Камила Конотоп завоевала малую бронзовую награду на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике, стартовавшем в столице Колумбии – Боготе.

21-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, показала третий результат в рывке – 102 кг.

В толчке Камила сумела зафиксировать 121 кг и набрав в сумме 223 кг, заняла шестое итоговое место. До итоговой бронзы украинцы не хватило 8 кг. А сумма чемпионки в этом весе колумбийки Фернанды Альварес Кайседо – 234 кг.

Отметим, что на мировом первенстве в Колумбии также выступят украинки Мария Гангур (64 кг), Ирина Деха (81 кг), Алина Марущак (81 кг) и Анастасия Маневская (87 кг).

Напомним, что украинские тяжелоатлеты Руслан Кожакин и Богдан Тараненко пропустят этот чемпионат мира-2022 из-за нарушения антидопинговых правил.

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