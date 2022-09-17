Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отличился ассистом: украинец удачно дебютировал в шотландской Премьер-лиге

Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отличился ассистом: украинец удачно дебютировал в шотландской Премьер-лиге

twitter.com/hibernianfc

Украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за Хиберниана в шотландской Премьер-лиге.

В субботу, 17 сентября, "Хиберниан" одолел "Абердин" в рамках 8-го тура чемпионата Шотландии3:1.

В этом поединке принял участие украинский нападающий Николай Кухаревич, для которого этот матч стал дебютным в составе "Хиберниана".

Форвард вышел в стартовом составе команды. На 73-й минуте украинец отдал результативную передачу на Джоша Кэмпбелла, установившего окончательный счет в матче.

  • Кухаревич присоединился к команде в начале сентября по правам аренды. Украинец не сразу смог выйти на поле, ожидая разрешения на работу в Великобритании. Права на украинца принадлежат французскому Труа,
  • У "Хиберниана" 11 очков и поднялся на четвертое место Премьер-лиги. В следующем матче команда Кухаревича сыграет с "Рос Каунти".

Читайте также:

Заслуженная награда: Довбика признали лучшим игроком недели в Лиге конференций

Серьезная потеря: Зинченко не поможет сборной в сентябрьских матчах Лиги наций

Роскошный штрафной соперника, отмененный гол Буяльского: "Динамо" проиграло АЭКу в Лиге Европы (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация