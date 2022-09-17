Отличился ассистом: украинец удачно дебютировал в шотландской Премьер-лиге

Украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за Хиберниана в шотландской Премьер-лиге.

В субботу, 17 сентября, "Хиберниан" одолел "Абердин" в рамках 8-го тура чемпионата Шотландии – 3:1 .

В этом поединке принял участие украинский нападающий Николай Кухаревич, для которого этот матч стал дебютным в составе "Хиберниана".

Форвард вышел в стартовом составе команды. На 73-й минуте украинец отдал результативную передачу на Джоша Кэмпбелла, установившего окончательный счет в матче.

Кухаревич присоединился к команде в начале сентября по правам аренды. Украинец не сразу смог выйти на поле, ожидая разрешения на работу в Великобритании. Права на украинца принадлежат французскому Труа,

У "Хиберниана" 11 очков и поднялся на четвертое место Премьер-лиги. В следующем матче команда Кухаревича сыграет с "Рос Каунти".

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