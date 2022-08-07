Отличился лишь желтой карточкой: Миколенко не помог "Эвертону" спастись от поражения в первом туре АПЛ

В субботу, 6 августа, "Эвертон" с украинцем Виталием Миколенко дома уступил "Челси" в первом туре чемпионата Англии-2022/23.

Лондонский "Челси" победил "Эвертон" в первом туре английской Премьер-Лиги со счетом 1:0 .

Единственный гол поединка был забит в компенсированное к первому тайму время — Жоржиньо реализовал пенальти. После перерыва у обеих команд были моменты для взятия ворот, но не сумели их реализовать.

Отметим, что в начале поединка "Эвертон" сразу постигла неудача — травмировался Бен Годфри. Футболиста пришлось выносить с поля на носилках, на поле его заменил Мейсон Холгейт.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел весь матч на поле. Во втором тайме украинец получил желтую карточку.

В следующем туре АПЛ "Эвертон" в гостях встретится с "Астон Виллой". "Челси" на своем стадионе будет принимать "Тоттенхэм".

Напомним, что украинец Александр Зинченко помог "Арсеналу" победить "Кристалл Пелас" в дебютном официальном матче за "канониров".

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