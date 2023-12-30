Отличная игра Трубина позволила "Бенфике" разгромом захватить лидерство в чемпионате Португалии (видео)

Анатолий отыграл "на ноль", несколько раз спасая свою команду.

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина разгромила "Фамаликан" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Португалии. Встреча на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счетом 3:0 .

В первом тайме "орлы" обеспечили себе минимальное преимущество – на 31-й минуте счет в поединке открыл Артур Кабрал.

В конце матча "Бенфика" забила еще дважды. На 85-й минуте отличился Рафа Силва, а через три минуты окончательный счет игры установил Петар Муса.

Отметим, что Трубин отыграл весь матч. Украинский вратарь несколько раз спас свою команду после опасных ударов соперника, в том числе и совершил сейв после выхода один на один.

Анатолий в восьмой раз за сезон провел "сухой" поединок (шестой – в чемпионате Португалии). Этот матч стал для голкипера сборной Украины двадцатым в составе лиссабонского клуба.

Обзор матча "Бенфика" – "Фомаликан"

Победа позволила "Бенфике" (36 очков) как минимум временно возглавить турнирную таблицу чемпионата Португалии. "Орлы" на два балла опережают "Спортинг", который имеет матч в запасе. "Фамаликан" (18 пунктов) занимает седьмую позицию.

В следующем туре команда Трубина 6 января на выезде сыграет против "Ароуки". Днем позже "Фамаликан" будет принимать аутсайдера чемпионата "Шавиш".

Читайте также:

"Дженоа" с Малиновским неожиданно отобрала очки у лидера Серии А (видео)

АПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Реал" официально определился с будущим Анчелотти