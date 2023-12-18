Отличные сейвы Трубина принесли "Бенфике" победу и лидерство в чемпионате Португалии (видео)

Анатолий был признан лучшим игроком матча против "Браги".

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина одолела "Брагу" в выездном поединке 14-го тура чемпионата Португалии. Встреча на стадионе "Брага Мунисипал" завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом матче лиссабонцы забили уже на третьей минуте. Автором результативного удара стал датский нападающий "орлов" Каспер Тенгстедт.

Стоит отметить, что "Брага" имела немало шансов не только, чтобы сравнять счет, но и для одержания победы. Однако уверенная игра Трубина позволила его команде сохранить свои ворота "сухими".

За поединок Анатолий совершил 6 сейвов, причем несколько раз украинский вратарь спасал "Бенфику" после очень сложных ударов хозяев. Показатель голов, которые предотвратил Трубин, составил 0,95.

По итогам игры Трубин получил от статистических порталов WhoScored и Sofascore отметки 8,2 и 8,4 – это самые высокие баллы в составе обеих команд. Также организаторы вручили украинцу приз лучшему игроку матча.

Обзор матча "Брага" – "Бенфика"

Это седьмой "сухой" матч 22-летнего украинского вратаря в 18 поединках за португальский клуб, в остальных 11 он пропустил 16 мячей.

После этой победы "Бенфика" (33 очка) поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. "Орлы" на два балла опережают "Спортинг" и "Порту", которые провели на один матч меньше. "Брага" (29 пунктов) занимает четвертую позицию.

В следующем туре команда Трубина 29 декабря примет "Фамаликан". Днем позже "Брага" на выезде встретится с "Касса Пиа".

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