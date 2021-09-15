Отличный пример: "Шахтер" всухую вынес "Шериф" в юношеской Лиге чемпионов

"Горняки" забили пять голов соперникам из Молдовы.

Донецкий "Шахтер" крупно обыграл "Шериф" в матче стартового тура Лиги УЕФА, которую еще называют юношеской Лигой чемпионов. Встреча в Тирасполе завершилась победой украинского клуба со счетом 5:0.

Голами за "горняков" отличились Артем Векленко (37 минута), Кирилл Сигеев (56), Даниил Гончарук (64), Антон Глущенко (68, пен.) и Владислав Погорелый (90, пен.).

В другом матче группы D миланский "Интер" встретится с мадридским "Реалом".

Следующий матч турнира юные "горняки" сыграют 28 сентября в Украине против "Интера".

Взрослые команды "Шерифа" и "Шахтера" начнут свой матч Лиги чемпионов 15 сентября в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

Как ранее сообщал ТСН Проспорт, "Динамо" стартовало в юношеской Лиге чемпионов разгромной победой над "Бенфикой".

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