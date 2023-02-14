Отмененный гол и удаление: "Бавария" обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Немецкая "Бавария" победила французский ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече был забит во втором тайме. На 53-й минуте Кингсли Коман на дальней стороне штрафной ударом слета замкнул навес от Альфонсо Дэвиса.

После забитого мяча у подопечных Юлиана Нагельсмана было немало шансов, чтобы увеличить свое преимущество. Однако на линии ворот хозяев надежно действовал Джанлуиджи Доннарумма. Итальянский голкипер перевел в штангу выстрел Эрика Шупо-Моттинга, а также парировал опасный удар Бенжамена Павара головой.

Парижане же активизировались только в конце матча. На 73-й минуте вышедший во втором тайме на замену Килиан Мбаппе убежал в контратаку, но не переиграл голкипера мюнхенцев Янна Зоммера. А затем вратарь "Баварии" потянул добивание от Неймара.

На 82-й минуте французский клуб все же поразил ворота соперника – Мбаппе с близкого расстояния вколотил мяч под перекладину после прострела Нуну Мендеша, но после просмотра видеоповтора гол отменен из-за офсайда у португальского защитника.

Концовка поединка выдалась чрезвычайно эмоциональной. На 90+2-й минуте мюнхенцы остались в меньшинстве – Павар получил вторую карточку за подкат против Месси на границе собственной штрафной. Однако это не помешало "Баварии" удержать минимальную победу в Париже.

Ответный матч между "Баварией" и ПСЖ будет сыгран в среду, 8 марта, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

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