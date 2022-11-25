Отмененный гол и удаление голкипера: обидчик сборной Украины сенсационно уступил Ирану в матче ЧМ-2022

В пятницу, 25 ноября, в матче 2-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу сборная Уэльса уступила национальной команде Ирана. Матч завершился со счетом 0:2 .

На 12-й минуте Уэльс мог открыть счет – Киффер Мур получил точный поперечный пас в штрафной и быстро пробил по центру ворот, однако голкипер в прыжке выполнил потрясающий сейв.

Через четыре минуты ответили иранцы. Али Голизаде отозвался на точный пас в штрафной и искусным ударом поразил левый угол ворот. После просмотра системы VAR взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры.

В начале второго тайма у ворот валлийцев произошло три подряд опасных момента. Сардар Азмун вошел в штрафную, получил фантастическую передачу и пробил с близкого расстояния, но угодил в правую стойку. Голизаде сыграл на добивании со среднего расстояния и попал в левую стойку. После этого еще один удар нанес Азмун, оказавшийся первым у мяча и пробивший в направлении середины ворот, но Уэйн Хеннесси выполнил сейв.

На 73-й минуте еще один момент создали иранцы. Саид Эзатолахи пробил с границы штрафной. Мяч летел в левый нижний угол ворот, но голкипер снова спас свою команду.

В конце матча сборная Уэльса осталась в меньшинстве – арбитр удалил вратаря Уэйна Хеннесси.

В дополнительное время Рузбех Чешми вырвал победу Ирану в матче. Он пробил издалека и мяч влетел в правый нижний угол ворот. Еще через несколько минут Рамин Резаэян забил второй гол своей команды, поставив точку в поединке.

Обзор матча

Напомним, именно Уэльс не пустил Украину на ЧМ-2022. "Сине-желтые" минимально уступили валлийцам в финале плей-офф европейской квалификации. Судьбоносный гол украинцы пропустили после удара Бейла со штрафного, когда мяч в свои ворота срезал Андрей Ярмоленко.

В другом матче группы B встретятся Англия и США. Поединок состоится также 25 ноября, но в 21:00 по Киеву.

В третьем туре 29 ноября Уэльс определит более сильного с Англией, а Иран сыграет с США.

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