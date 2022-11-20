Отмененный гол в дебюте и дубль звездного ветерана: Эквадор обыграл Катар в матче-открытии ЧМ-2022

Сборная Эквадора нанесла поражение команде Катара в стартовом матче чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре завершился со счетом 0:2 .

Уже на 3-й минуте встречи эквадорцы были близки к тому, чтобы забить первый мяч на Мундиале. 33-летний Эннер Валенсия поразил ворота хозяев, но после вмешательства системы видеоповторов (VAR) этот мяч был справедливо отменен из-за офсайда.

Однако грустили представители Южной Америки недолго. На 16-й минуте Валенсия таки стал автором первого гола на ЧМ-2022, хладнокровно реализовав пенальти.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Еще до перерыва Валенсия удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. На 31-й минуте ветеран сборной Эквадора ударом головой точно под штангу замкнул навес с правого фланга.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Обеспечив себе комфортный гандикап, Эквадор без проблем довел дело до победы. Катарцы совершенно ничего не смогли противопоставить сопернику.

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Кроме Катара и Эквадора, в группе А будут играть сборные Сенегала и Нидерландов. Они проведут очный матч первого тура в понедельник, 21 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Во втором туре, 25 ноября, Катар встретится с Сенегалом, а Нидерланды сразятся с Эквадором.

Напомним, в плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы по итогам трех туров. Далее 16 сборных продолжат борьбу за трофей в матчах на вылет.

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