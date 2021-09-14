Отменили гол на последней минуте: "Динамо" обидно потеряло победу над "Бенфикой" на старте Лиги чемпионов

Команда Мирчи Луческу начала еврокубковый сезон домашней ничьей с "орлами".

Киевское "Динамо" сыграло вничью с лиссабонской "Бенфикой" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе НСК "Олимпийский" в столице Украины завершился со счетом 0:0.

В первом тайме "орлы" вдвое больше владели мячом, но большого количества моментов у ворот Дениса Бойко не создали. Первый шанс открыть счет имели киевляне - Буяльского сбили перед штрафной "Бенфики", а Шапаренко со стандарта прекрасно закрутил мяч под перекладину. Вратарь "Бенфики" Влаходимос в красивом прыжке спас свою команду.

Гости ответили после подачи с углового, которые они один за одним зарабатывали у ворот "Динамо". Вертонген выиграл верховую борьбу и пробил головой, но в ворота не попал.

"Орлы" наседали на ворота украинского клуба, заставляя "бело-синих" ошибаться под давлением соперника. В середине тайма динамовцы едва сами не привезли себе гол. Бойко отдал перед собственными воротами на Сидорчука, а того обокрали игроки "Бенфики". К счастью, до акцентированного удара дело не дошло.

Перед перерывом команды обменялись хорошими возможностями. Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук мощно пробил со средней зоны, но Бойко совершил сейв, отбив мяч перед собой. А "бело-синие" могли поразить ворота гостей усилиями Миколенко, однако Влаходимос был на месте и зафиксировал мяч.

Во второй половине поединка доминирование "Бенфики" на футбольном поле продолжилось. На 55-й минуте просто убийственный шанс получил Яремчук, но удар украинца почти в упор ногой парировал Бойко.

"Динамо" сдерживало натиск соперника до конца поединка, а в компенсированное время неожиданно громко выстрелило. Сначала Шаперенко попал в крестовину, а с добиванием Буялського справился голкипер. А после подачи последнего углового Шапаренко уже отправил мяч в ближний угол, но арбитр зафиксировал офсайд у Гармаша. Просто невероятная развязка поединка, после которой добытое очко в матче с "Бенфикой" многие расценит как упущенную победу.

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" проиграла "Баварии" (0:3).

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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