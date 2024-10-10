"Отношение не изменилось": Степаненко рассказал, почему с травмой приехал в сборную Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко принял участие в пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Грузии.

35-летний футболист, который с травмой приехал в лагерь национальной команды, заверил, что каждый игрок "сине-желтых" чувствует ответственность перед своей страной и делает все возможное, чтобы порадовать болельщиков.

"Когда я впервые попал в сборную Украины, даже в молодежную, то для меня это было большим достижением. Так должно быть для любого футболиста. Когда у меня раньше были травмы, я с ними приезжал в сборную и пытался помочь команде. И в 35 лет мое отношение к национальной сборной не изменилось. Это должен понимать каждый болельщик, функционер, игрок. Находящиеся здесь футболисты максимально отдаются команде.

Если у тебя есть шанс сыграть, ты ежедневно выходишь и работаешь на тренировках и после них, чтобы быть готовым. Каждый игрок сборной Украины так готовится, чувствует ответственность перед своей страной, отдаст все поле, чтобы наши болельщики были довольны командой.

Поэтому неправда, что футболисты сборной Украины не хотят играть, не отдаются. Все, кто сюда приезжает – люди, максимально ответственные и максимально желающие помочь нашей стране", – цитирует Степаненко официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций.

Поединок Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, в польском городе Познань на стадионе "Enea Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Грузия доступна на нашем сайте.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), поэтому занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Грузия, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Команда Вилли Саньоля с 6 баллами лидирует в квартете. Албания и Чехия идут следом, имея в своем активе по 3 зачетных пункта.

Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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