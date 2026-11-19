Михаил Мудрик / instagram.com/mmudryk10

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Арендованный у "Челси" вингер "Тоттенхэма" и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал слухи о романе с российской моделью Виолеттой Грачевой.

По словам 25-летнего футболиста, они дружили с Грачевой, но парой так и не стали.

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"Ну, мы с ней дружили. Отношения — это, наверное, когда люди живут вместе или становятся парой. Мы так и не стали парой", — рассказал Мудрик в интервью Дмитрию Гордону.

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Также Михаил ответил на вопрос, обсуждали ли они с Грачевой войну в Украине. По его словам, модель понимала ситуацию и имела четкую позицию.

"Если бы она не понимала ситуации или ее позиция была бы абсолютно неадекватной, нам было бы трудно находить общий язык. Рано или поздно эти разговоры все равно возникали бы — это важная тема. Если в таком вопросе вы не можете прийти к общему мнению, поддерживать отношения очень сложно", — объяснил футболист.

Слухи о возможных отношениях Михаила и Виолетты появились в ноябре 2023 года. Тогда украинский вингер оставил комментарий под публикацией модели в Instagram, пригласив ее "встретиться на мосту".

Мудрик использовал английское изречение the bridge. Он мог намекать на домашний стадион "Челси", за который на тот момент выступал футболист. В то же время комментарий появился под фотографией Грачевой, на которой она позировала на мосту в Париже.

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Кроме того, Мудрик опроверг слухи о романе с российской певицей Екатериной Кищук, бывшей участницей группы Serebro.

В настоящее время Михаил находится в отношениях с американской блоггершей и моделью Джордин Джонс.

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