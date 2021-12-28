Отныне только на родном: клуб УПЛ наказали за интервью на русском языке

Отныне только на родном: клуб УПЛ наказали за интервью на русском языке

В "Вересе" быстро отреагировали на эту ситуацию.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал "Верес", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Причина – нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ "Верес" – "Динамо".

Верес сообщил, что теперь представители клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне — клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

"Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке", – отметил президент клуба Иван Надеин.

Также отмечается, что это решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

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