Отнюдь не товарищеский матч: вундеркинд "Динамо" спровоцировал массовую потасовку во время матча команды U-19

Отнюдь не товарищеский матч: вундеркинд "Динамо" спровоцировал массовую потасовку во время матча команды U-19

Самба Диалло разозлился из-за незасчитанного гола.

Юношеская команда "Динамо" провела второй контрольный матч на тренировочном сборе Турции. Соперником подопечных Игоря Костюка стали сверстники из турецкого "Антальяспора" – 2:2.

Арбитр был вынужден давать досрочный финальный свисток из-за массовой драки между игроками, сообщает официальный сайт киевского клуба.

При счете 2:2 Самба Диалло забил в роскошном сольном проходе, однако рефери зафиксировал офсайд. Несмотря на товарищеский статус матча, молодежка Динамо очень разозлилась – протестовать на поле выбежал даже тренер Игорь Костюк. Через несколько секунд вообще началась массовая потасовка из-за Диалло, который в неигровом эпизоде ударил игрока команды соперника.

Командам все же удалось успокоиться, а судья решил не доигрывать последние несколько минут спарринга.

Добавим, что в составе "Динамо" голы забивали Кирилл Попов и Антон Царенко.

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