Отобрали титул на последней секунде: стал известен победитель Чемпионата Европы по гандболу среди мужчин (видео)

Отобрали титул на последней секунде: стал известен победитель Чемпионата Европы по гандболу среди мужчин (видео)

Для триумфатора это уже пятая победа на соревнованиях истории.

Определился победитель Чемпионата Европы-2022 по гандболу среди мужчин.

Так, триумфатором турнира стала сборная Швеции, которая в финале одолела действующих на тот момент чемпионов континента — сборную Испании. Матч завершился со счетом 27:26.

Отметим, что решающий мяч был заброшен уже по истечении основного времени. При счете 26:26 сборная Швеции на последних секундах получила право на семиметровый удар, который им удалось реализовать.

К вашему вниманию видеообзор этого сражения.

Для Швеции это пятый титул чемпионов Европы. Ранее шведы становились сильнейшими на континенте в 1994, 1998, 2000 и 2002 годах. Испания, выигравшая свой второй континентальный титул в истории в 2020 году, уступила звание чемпиона Европы.

В полуфинале шведы обыграли Францию (34:33). Испания прошла Данию (29:25);

В матче за третье место Дания победила Францию – 35:32.

На соревнованиях выступала и сборная Украины. Впрочем, "сине-желтые" не сумели преодолеть групповой этап, проиграв все три матча.