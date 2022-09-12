Отобрали титул у действующих победителей: сборная Италии впервые за 24 года выиграла Чемпионат мира по волейболу (видео)

Итальянская команда в финале мирового первенства по волейболу разобралась с Польшей со счетом 3:1.
Отметим, что именно Польша была действующим триумфатором Чемпионата мира, однако "скуадре адзурри" удалось сбросить "кадру" с трона.
Интересно, что итальянцы и поляки подходили к финальному матчу в статусе действующих чемпионов: первые в 2021 году выиграли Евро, тогда как Польша защищала именно звание чемпионов мира. В последний раз Италия и Польша пересекались между собой в финальной части Чемпионата мира еще в 2018-м. В третьем раунде итальянцы победили поляков в тай-брейке, однако с этим результатом не смогли выйти в полуфинал соревнований.
Финал чемпионата мира по волейболу проходил в польском Катовице при активной поддержке хозяев турнира. Однако это не помешало Италии одолеть польскую сборную – 22:25, 25:21, 25:18, 25:20.
.Вашему вниманию видеообзор игры между Италией и Польшей, а также послематчевые эмоции волейболистов "скуадры адзурры".
ITALY : 2022 WORLD CHAMPIONS!!!— Volleyball World (@volleyballworld) September 11, 2022
After 2️⃣4️⃣ years, the world title is going back to Italy!
⚡️ #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/x8Y4tu27jP
- Сборная Италии в четвертый раз выиграла Чемпионат мира по волейболу (1990, 1994, 1998). По количеству титулов сборная вышла на второе место в рейтинге, возглавляемом сборной СССР (6). Среди сборных, продолжающих выступления на чемпионатах мира, Италия – самая титулованная команда. У ближайших преследователей – Бразилии и Польши – три;
- В группе итальянцы одержали три победы из трех, не проиграв ни одного сета – Канада (3:0), Турция (3:0), Китай (3:0). В 1/8 финала они разобрались с Кубой (3:1), одолели в четвертьфинале Францию (3:2) и разбили в 1/2 финала Словению (3:0);
- Польша впервые с 2010 года проиграла финал Чемпионата мира по волейболу. В 2014 и 2018 годах поляки выигрывали турнир, причем оба раза обыгрывали Бразилию;
- Именно Бразилия стала "бронзовым" призером ЧМ-2022. В матче за третье место бразильцы победили Словению (3:1). Для Бразилии это был первый матч за третье место за последние 24 года. Последний раз бразильцы не выходили в финал в 1998 году, где заняли итоговое четвертое место, после чего выиграли три подряд "золота" и два "серебра". Для Словении это был дебютный матч за третье место на уровнях чемпионатов мира по волейболу.
Добавим, что сборная Украины вышла на этом ЧМ в четвертьфинал, где уступила Словении (1:3). Этот результат стал самым лучшим для "сине-желтых" в истории.