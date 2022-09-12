Отобрали титул у действующих победителей: сборная Италии впервые за 24 года выиграла Чемпионат мира по волейболу (видео)

Итальянская команда в финале мирового первенства по волейболу разобралась с Польшей со счетом 3:1.

Отметим, что именно Польша была действующим триумфатором Чемпионата мира, однако "скуадре адзурри" удалось сбросить "кадру" с трона.

Интересно, что итальянцы и поляки подходили к финальному матчу в статусе действующих чемпионов: первые в 2021 году выиграли Евро, тогда как Польша защищала именно звание чемпионов мира. В последний раз Италия и Польша пересекались между собой в финальной части Чемпионата мира еще в 2018-м. В третьем раунде итальянцы победили поляков в тай-брейке, однако с этим результатом не смогли выйти в полуфинал соревнований.

Финал чемпионата мира по волейболу проходил в польском Катовице при активной поддержке хозяев турнира. Однако это не помешало Италии одолеть польскую сборную – 22:25 , 25:21 , 25:18 , 25:20 .

.Вашему вниманию видеообзор игры между Италией и Польшей, а также послематчевые эмоции волейболистов "скуадры адзурры".

Сборная Италии в четвертый раз выиграла Чемпионат мира по волейболу (1990, 1994, 1998). По количеству титулов сборная вышла на второе место в рейтинге, возглавляемом сборной СССР (6). Среди сборных, продолжающих выступления на чемпионатах мира, Италия – самая титулованная команда. У ближайших преследователей – Бразилии и Польши – три;

В группе итальянцы одержали три победы из трех, не проиграв ни одного сета – Канада (3:0), Турция (3:0), Китай (3:0). В 1/8 финала они разобрались с Кубой (3:1), одолели в четвертьфинале Францию (3:2) и разбили в 1/2 финала Словению (3:0);

Польша впервые с 2010 года проиграла финал Чемпионата мира по волейболу. В 2014 и 2018 годах поляки выигрывали турнир, причем оба раза обыгрывали Бразилию;

Именно Бразилия стала "бронзовым" призером ЧМ-2022. В матче за третье место бразильцы победили Словению (3:1). Для Бразилии это был первый матч за третье место за последние 24 года. Последний раз бразильцы не выходили в финал в 1998 году, где заняли итоговое четвертое место, после чего выиграли три подряд "золота" и два "серебра". Для Словении это был дебютный матч за третье место на уровнях чемпионатов мира по волейболу.

Добавим, что сборная Украины вышла на этом ЧМ в четвертьфинал, где уступила Словении (1:3). Этот результат стал самым лучшим для "сине-желтых" в истории.