Отомстил за маму: лучший боксер мира устроил драку на дуэли взглядов (видео)

Мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант успели подраться еще до выхода в ринг.
Мексиканец Сауль Альварес, которого авторитетный журнал The Ring признал лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории, и его будущий соперник американец Калеб Плант устроили драку во время дуэли взглядов.
Боксеры пристально смотрели друг другу в глаза, а после обмена репликами Альварес оттолкнул своего оппонента. В ответ Плант попытался достать мексиканского чемпиона ударом в челюсть, но тот уклонился. Сауль и Калеб готовы были продолжить жесткие разборки, но мгновенно вмешались организаторы поединка и разняли боксеров.
Позже Альварес пояснил, что не сдержал эмоций после оскорблений соперника в адрес его мамы.
"Не говори о моей маме", - написал Альварес в Twitter, прикрепив видео драки.
Hot start to #CaneloPlant presser— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021
Stream it now: https://t.co/YYcTzKVSzR pic.twitter.com/ZrhlRdm0NA
- Поединок Альвареса и Планта состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (США).
- В своем последнем поединке Сауль техническим нокаутом победил британца Билли Джо Сондерса, нанеся сопернику ужасную травму.
- В послужном списке Альвареса 56 побед (38 - нокаутом). Также на его счету 2 ничьи и 1 поражение. Он обладает титулами WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе.
- План провел на профиринге 21 поединок и одержал 21 победу (12 - нокаутом). Ему принадлежит пояс IBF в суперсреднем весе.