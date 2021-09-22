Отомстил за маму: лучший боксер мира устроил драку на дуэли взглядов (видео)

Отомстил за маму: лучший боксер мира устроил драку на дуэли взглядов (видео)

Мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант успели подраться еще до выхода в ринг.

Мексиканец Сауль Альварес, которого авторитетный журнал The Ring признал лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории, и его будущий соперник американец Калеб Плант устроили драку во время дуэли взглядов.

Боксеры пристально смотрели друг другу в глаза, а после обмена репликами Альварес оттолкнул своего оппонента. В ответ Плант попытался достать мексиканского чемпиона ударом в челюсть, но тот уклонился. Сауль и Калеб готовы были продолжить жесткие разборки, но мгновенно вмешались организаторы поединка и разняли боксеров.

Позже Альварес пояснил, что не сдержал эмоций после оскорблений соперника в адрес его мамы.

"Не говори о моей маме", - написал Альварес в Twitter, прикрепив видео драки.

Поединок Альвареса и Планта состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (США).

В своем последнем поединке Сауль техническим нокаутом победил британца Билли Джо Сондерса, нанеся сопернику ужасную травму .

. В послужном списке Альвареса 56 побед (38 - нокаутом). Также на его счету 2 ничьи и 1 поражение. Он обладает титулами WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе.

План провел на профиринге 21 поединок и одержал 21 победу (12 - нокаутом). Ему принадлежит пояс IBF в суперсреднем весе.

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