Отомстил за удар ниже пояса: как Усик разбил Дюбуа и защитил чемпионские пояса (фото)

Украинский чемпион нокаутом победил оппонента из Великобритании.
В ночь на 27 августа украинец Александр Усик зрелищно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, защитив чемпионские пояса WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Бой Усик – Дюбуа стал главным событием вечера бокса на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве. Поединок посетило немало украинцев, которые активно поддерживали Александра.
В пятом раунде британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса, после чего Усик долго не мог прийти в себя. Через несколько минут Александр встал на ноги и поединок продолжился.
После этого неприятного момента украинский боксер начал действовать активнее и не оставил сопернику никаких шансов.
В 8-м раунде точные удары Усика заставить Дюбуа стать на колено – рефери отсчитал нокдаун. А уже в 9-м раунде поединок был завершен после того, как британец во второй раз побывал в нокдауне.
Вашему вниманию яркие фотографии боя Усик – Дюбуа.
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Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).
Ранее сообщалось, что Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".
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