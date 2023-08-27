Отомстил за удар ниже пояса: как Усик разбил Дюбуа и защитил чемпионские пояса (фото)

В ночь на 27 августа украинец Александр Усик зрелищно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, защитив чемпионские пояса WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Бой Усик – Дюбуа стал главным событием вечера бокса на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве. Поединок посетило немало украинцев, которые активно поддерживали Александра.

В пятом раунде британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса, после чего Усик долго не мог прийти в себя. Через несколько минут Александр встал на ноги и поединок продолжился.

После этого неприятного момента украинский боксер начал действовать активнее и не оставил сопернику никаких шансов.

В 8-м раунде точные удары Усика заставить Дюбуа стать на колено – рефери отсчитал нокдаун. А уже в 9-м раунде поединок был завершен после того, как британец во второй раз побывал в нокдауне.

Вашему вниманию яркие фотографии боя Усик – Дюбуа.

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

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Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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