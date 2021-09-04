Отомстила россиянке за Олимпиаду: украинка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги (видео)

Ярослава взяла высоту 2.02 метра, показав второй лучший результат в сезоне.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая попала в скандал на Олимпиаде в Токио из-за совместных фото с российской соперницей Марией Ласицкене, выиграла этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

19-летняя спортсменка из Днепра покорили планку 2.02 метра, чего не смогла сделать ни одна из ее конкуренток. Для Ярославы это второй лучший прыжок в сезоне. Ее лучший результат - 2.03 метра.

Видео победного прыжка Магучих

"Серебро" Бриллиантовой лиги взяла олимпийская чемпионка Токио-2020 Ласицкене (2.00 метра). Таким образом, Магучих взяла реванш у россиянки за Игры в столице Японии, где талантливая украинка вынуждена была довольствоваться "бронзой".

Третьей на этапе Бриллиантовой лиги стала австралийка Никола Макдермотт (2.00 метра), которая была серебряной призеркой Олимпиады в Токио. В Брюсселе она взяла ту высоту, что и россиянка, но для этого ей понадобилась большее количество попыток.

Также на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе выступили украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Они показали 4-й и 8-й результаты соответственно. Геращенко остановилась на отметке 1.92 метра, а Левченко прыгнула на 1.88 метра.

Напомним:

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене , которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

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