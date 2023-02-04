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Отомстила за соотечественницу: Цуренко создала сенсацию и вышла в финал турнира в Хуахине

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Отомстила за соотечественницу: Цуренко создала сенсацию и вышла в финал турнира в Хуахине

Фото: twitter.com/BrisbaneTennis

Леся впервые за четыре года пробилась в решающий матч соревнований WTA.

Украинская теннисистка Леся Цуренко стала финалисткой турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В полуфинале 33-летняя украинка (№136 WTA) сенсационно победила первую сеяную соревнований Бьянку Андрееску из Канады (№42 WTA).

Поединок длился час и 35 минут. Цуренко выиграла первый сет со счетом 5:7 и вела 0:4 во второй партии, после чего Андрееску, которая на протяжении матча испытывала проблемы с плечом, решила сняться с игры.

Таким образом, Леся отомстила Андрееску, которая в четвертьфинале выбила из турнира другую украинскую теннисистку Марту Костюк – 6:0, 7:6.

В финальном матче Цуренко встретится с китаянкой Линь Чжу (№54 WTA). Решающий поединок состоится в воскресенье, 5 февраля.

Цуренко в шестой раз в карьере сыграет в финале одиночных турниров WTA и впервые с 2019 года, когда она уступила чешке Каролине Плишковой на соревнованиях в австралийском Брисбене. Всего Леся имеет в своем активе четыре титула серии WTA.

Напомним, в Хуахине на пути в финал Цуренко также победила бельгийку Исалин Бонавентюре, россиянку Анну Калинскую и немку Татьяну Марию.

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Дата публикации
Просмотры
449
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