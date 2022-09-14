Отомстила за соотечественницу: Цуренко выбила россиянку из турнира WTA в Портороже

Украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира серии WTA 250 в словенском Портороже.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) победила россиянку Екатерину Александрову (№24 WTA) во втором раунде турнира серии WTA 250 в словенском Портороже.

Опытная 33-летняя украинка одолела теннисистку из страны-агрессора за два сета - 7:5, 7:6(5).

Таким образом, Цуренко отомстила Александровой за свою соотечественницу Марту Костюк, которую россиянка обыграла в первом круге турнира.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с победительницей матча между чешкой Терезой Мартинцовой (№66 WTA) и чемпионкой нынешнего Уимблдона Еленой Рыбакиной из Казахстана (№25 WTA).

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