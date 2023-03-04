Отомстила за соотечественницу: украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в США

Марта Костюк поборется за путевку в финал на соревнованиях в Остине.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Остине (США).

В четвертьфинале 20-летняя украинка обыграла немку Анну-Лену Фридзам.

Поединок длился один час и 51 минуту. Украинка выиграла первый сет на тай-брейке – 7:6, а затем одержала уверенную победу во второй партии – 6:2.

В течение матча Марта выполнила три подачи навылет и допустила 9 двойных ошибок.

Для Костюк это вторая в карьере победа над Фридзам. Три года назад украинка встречалась с немкой в первом раунде квалификации турнира WTA 250 в Праге.

Отметим, что именно Фридзам в первом круге турнира в Остине выбила другую украинку Даяну Ястремскую.

Костюк впервые в этом году сыграет в полуфинале. Это будет ее пятый полуфинал на турнирах WTA в карьере. Соперницей украинки в матче за путевку в финал станет американка Даниэль Коллинз, победившая в 1/4 финала россиянку Анну Калинскую.

Напомним, в 1/8 финала этих соревнований Костюк обыграла американку Мэдисон Бренгл.

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