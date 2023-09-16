Отомстили за поражение в финале ЧМ-2022: сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу

Сборная Польши стала победителем чемпионата Европы-2023 по волейболу среди мужчин.

В финале Евро-2023 поляки оказались сильнее команды Италии. Поединок в Риме завершился поражением хозяев со счетом 0:3 (20:25, 21:25, 23:25).

Таким образом, польская сборная взяла реванш у итальянцев за поражение (1:3) в финале чемпионата мира-2022.

Польша во второй раз в истории выиграла мужской ЧЕ по волейболу. Впервые поляки побеждали на континентальном первенстве в 2009 году.

Сборная Польши в третий раз подряд выборола медали мужского волейбольного Евро. На двух предыдущих турнирах (2019, 2021) поляки завоевали "бронзу".

Бронзовым призером Евро-2023 стала команда Словении, которая в матче за третье место победила Францию (3:2).

Напомним, сборная Украины на ЧЕ-2023 дошла до 1/4 финала, где в напряженной борьбе проиграла словенцам.

Читайте также:

Женская сборная Украины по волейболу потерпела поражение в стартовом матче отбора на Олимпиаду-2024

Камбэк не помог: женская сборная Украины по волейболу драматично вылетела из чемпионата Европы-2023

Мужская сборная Украины по волейболу уступила в сверхнапряженном финале Золотой Евролиги