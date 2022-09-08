Отомстили за поражение в ЛЧ: "Динамо" досадно уступило "Фенербахче" на старте Лиги Европы

В четверг, 8 сентября, киевское "Динамо" провело первый поединок группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23 против турецкого "Фенербахче".

Киевское "Динамо" уступило турецкому "Фенербахче" в матче первого тура Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 2:1 .

Счет матча открыл на 35-й минуте Густаво Энрике. Бразилец выиграл борьбу у Дениса Гармаша и головой отправил мяч в ворота после подачи с углового.

"Бело-синие" сравняли счет во втором тайме — на 64-й минуте Виталий Буяльский разобрался на левом фланге и прострелил в центр, откуда Виктор Цыганков в одно касание переправил мяч в угол.

В компенсированное ко второму тайма время "Фенербахче" вырвал победу — Миши Батшуаи на дальней стойке вколотил мяч под перекладину

В другом противостоянии группы B обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЭК Ларнака дома принимал французский "Ренн". Матч также завершился победой гостей – 1:2. На 29-й минуте Артур Теат вывел французов вперед, а через четыре минуты Ойер Санхурхо сравнял счет. Во втором тайме команды не забивали, а в дополнительное время Лоренц Асссион подарил французам победу.

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" – АЭК, "Ренн" – "Фенербахче".

Добавим, что "бело-синие" и стамбульцы уже пересекались в этом еврокубковом сезоне. В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Фенербахче" (0:0, 2:1). После этого подопечные Мирчи Луческу в рамках 3-го раунда отбора самого престижного клубного турнира Европы одолели австрийский "Штурм" (1:0, 2:1). Впрочем, сыграть в группе ЛЧ киевлянам не суждено, ведь в плей-офф квалификации они уступили португальской "Бенфике" (0:2, 0:3).

Что касается "Фенербахче", то они после вылета от "Динамо" прошли две стадии отбора Лиги Европы. Сначала стамбульцы обыграли чешский "Словацко" (3:0, 1:1), а в плей-офф разобрались с австрийской "Аустрией" (2:0, 4:1).

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