Отомстили за провал на ЧМ-2022: известного тренера ограбили в Рио-де-Жанейро

Экс-наставник сборной Бразилии стал жертвой ограбления.
Бывший тренер сборной Бразилии Тите был ограблен в Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает Globo.
Грабитель отобрал у 61-летнего бразильского специалиста золотую цепочку во время утренней прогулки по пляжу.
Отмечается, что вор якобы еще и успел крикнуть несколько претензий по поводу провального выступления сборной Бразилии на ЧМ-2022. Представители Тите такую информацию отрицают.
Сборная Бразилии вылетела из Мундиаля на стадии 1/4 финала, где уступила Хорватии в серии пенальти.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший гол чемпионата мира-2022. Его автором стал форвард сборной Бразилии Ришарлисон.
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