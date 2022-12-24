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Отомстили за провал на ЧМ-2022: известного тренера ограбили в Рио-де-Жанейро

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
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Отомстили за провал на ЧМ-2022: известного тренера ограбили в Рио-де-Жанейро

Фото: Associated Press

Экс-наставник сборной Бразилии стал жертвой ограбления.

Бывший тренер сборной Бразилии Тите был ограблен в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Globo.

Грабитель отобрал у 61-летнего бразильского специалиста золотую цепочку во время утренней прогулки по пляжу.

Отмечается, что вор якобы еще и успел крикнуть несколько претензий по поводу провального выступления сборной Бразилии на ЧМ-2022. Представители Тите такую информацию отрицают.

Сборная Бразилии вылетела из Мундиаля на стадии 1/4 финала, где уступила Хорватии в серии пенальти.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший гол чемпионата мира-2022. Его автором стал форвард сборной Бразилии Ришарлисон.

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Дата публикации
Просмотры
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