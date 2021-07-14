"Оторванные от реальности": футболисты сборной Украины оскандалились из-за фото с российским рэпером

Фанаты в соцсетях "разнесли" Миколенко и Яремчука за снимок с Бастой.

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук попали в громкий скандал. После завершения Евро-2020 игроки отправились на отдых в Турцию, где сфотографировались с известным российским рэпером Бастой.

В свое время музыкант поддержал российскую агрессию и оккупацию Крыма, однако недавно с него сняли запрет на въезд в Украину и он гастролировал здесь с концертами.

Фото с рэпером Миколенко выложил у себя в сторис Instagram. На снимок отреагировал активист Сергей Стерненко, который раскритиковал футболистов украинской сборной на своей странице в Facebook.

"Стыдно за таких футболистов сборной. Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку его оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме.

Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что в страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев? Ну спасибо, что хоть с российскими солдатами не фотографируются пока", - написал Стерненко.

Стыдно за таких футболистов збирнои♂️ Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Баст", который отметился ... Опубликовано Sternenko вторника, 13 Июля 2021

На пост активиста в комментариях активно отреагировали болельщики, осудив Миколенко и Яремчука.

Еще раз убеждаюсь - наши спортсмены, футболисты - не исключение, живут в другом мире. Никто их не воспитывает, какие манкурты

Видимо, они не в курсе его заявлений. Ты же знаешь, какие они всегда оторванные от реальности

Яремчук еще и львовянин, один из тех, кто говорит на украинском

Просто беспринципные, политически безграмотные дебилы. Лицемеры и предатели. И это - не преувеличение

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