Оторванные от реальности: российские СМИ опозорились, опубликовав медальный зачет Олимпиады-2022

Команда ОКР на самом деле заняла 9 место, но отнюдь не второе.

В Сети насмехаются над обнародованной российскими изданиями и сайтами своей версии итогового медального зачета Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Согласно таблице на официальном сайте соревнований команда ОКР заняла 9-е место, получив 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Однако российские журналисты несправедливо поставили свою сборную во вторую позицию.

Некоторые издания еще и вместо "ОКР" написали "Россия", хотя страна-агрессор на соревнованиях лишена своего названия, флага и гимна из-за масштабного допинг-скандала.

Скриншот – facebook.com/MatchTVChannel

Скриншот – facebook.com/EurosportRU

Рейтинг стран в медальном зачете определяется в соответствии с тем, кто выиграл больше всего золотых наград. Если золотых медалей равное количество, то для определения итогового места сравнивают количество серебряных, а затем уже общее количество наград.

Однако в РФ решили пренебречь этим правилом и разместили сборную ОКР на второй строчке, в то же время не указав, что принимают во внимание общее количество выигранных наград.

В Сети массово высмеяли ложь российских СМИ:

Такой страны как Россия на Олимпиаде нет... Есть ОКР. Так что расслабьтесь. Они пустое место, их нет

Кто так считает? Пропагандисты, которые лижут президенту

Скатились к подлой лжи. Позорище!

Бред! Тем более, на этих соревнованиях российские спортсмены выступают не под своим флагом.

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, установившая абсолютный рекорд по количеству золотых наград на зимних Олимпиадах. Всего норвежцы выиграли 37 медалей: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых. Второе место заняла Германия - 27 медалей (12-10-5). Третьим финишировал Китай - 15 наград (9-4-2).

Украина с одной серебряной наградой заняла 25-е место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2022.

Читайте также:

Россияне пролетели мимо "золота": определился победитель хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

Стали известны самые титулованные спортсмены Олимпиады-2022: кто завоевал больше всего медалей

На Олимпиаде-2022 установили рекорд по количеству стран-призеров соревнований