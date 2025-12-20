Отправил блогера в больницу: Джошуа мощным ударом сломал челюсть Джейку Полу

Энтони Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сломал челюсть видеоблогеру Джейку Полу, нокаутировав его в поединке, который состоялся в ночь на 20 декабря в Майами (США).

Об этом американский шоумен сообщил после боя на своей странице в Instagram.

Пол отправился в больницу, где сделал рентгеновский снимок, который показал, что у него сломана челюсть в двух местах.

Сам Джейк с оптимизмом прокомментировал серьезную травму, пошутив, что уже через десять дней хочет биться против другого экс-чемпиона мира Сауля "Канело" Альвареса.

"Перелом челюсти в двух местах. Дайте мне Канело через 10 дней", – написал Пол.

Сломанная челюсть Джейка Пола / instagram.com/jakepaul

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун.

Для 36-летнего британца это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

Эй Джей вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом).

В предыдущем бою Пол в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим звезда YouTube в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.