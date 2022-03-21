Отправил гумпомощь и забрал беженцев: испанский клуб помог Украине во время войны с РФ

Отправил гумпомощь и забрал беженцев: испанский клуб помог Украине во время войны с РФ

Каталонцы присоединились к мировому сообществу, активно поддерживающему украинцев.

Футбольный клуб "Эспаньол" не остался в стороне от проблем украинского народа, который уже более трех недель героически борется с российскими оккупантами.

"Попугаи" отправили в границу с Польшей гуманитарную помощь для Украины. А на обратном пути клубный автобус привез в Барселону украинских беженцев.

"Эспаньол" на странице клуба в Instagram опубликовал видео, на котором прибывшие украинские беженцы выходят из автобуса и бросаются в объятия родных.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну из-за войны, которую развязала Россия.

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