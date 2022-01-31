Отправил в "стоячий" нокаут: японский кикбоксер одержал эффектную победу на первой минуте боя (видео)

Такое увидишь не каждый день.
Невероятным нокаутом завершился поединок на турнире по кикбоксингу К-1 Krush, состоявшемся в Токио.
Так, японский чемпион 2018 года Касей Кондо одержал эффектную победу. 20-летний спортсмен нокаутировал бразильца Алана Соареша, сделав это в первом раунде.
Отметим, что бой длился всего 40 секунд. Кондо дважды проверил Соареша на прочность коленом, ошарашив оппонента мощными ударами. Каждый раз Кондо пробивал Соареша в голову и в корпус. А потом еще задел соперника перчаткой, пока не вмешался рефери.
Рефери попытался досрочно остановить встречу до того, как Соареш упадет в нокаут, и это почти удалось. Алан на адреналине стоял и смотрел, как судья сигнализирует об окончании встречи, а затем опустился на канвас ринга.
Вашему вниманию видео с этим эпизодом.
Kaisei Kondo is BACK! @K1aisei | #Krush pic.twitter.com/8Rm3mBySbI— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) January 28, 2022
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