Отправил в "стоячий" нокаут: японский кикбоксер одержал эффектную победу на первой минуте боя (видео)

Такое увидишь не каждый день.

Невероятным нокаутом завершился поединок на турнире по кикбоксингу К-1 Krush, состоявшемся в Токио.

Так, японский чемпион 2018 года Касей Кондо одержал эффектную победу. 20-летний спортсмен нокаутировал бразильца Алана Соареша, сделав это в первом раунде.

Отметим, что бой длился всего 40 секунд. Кондо дважды проверил Соареша на прочность коленом, ошарашив оппонента мощными ударами. Каждый раз Кондо пробивал Соареша в голову и в корпус. А потом еще задел соперника перчаткой, пока не вмешался рефери.

Рефери попытался досрочно остановить встречу до того, как Соареш упадет в нокаут, и это почти удалось. Алан на адреналине стоял и смотрел, как судья сигнализирует об окончании встречи, а затем опустился на канвас ринга.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

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