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Отправили за кораблем: фанатов испанского клуба выгнали со стадиона за демонстрацию флага "ДНР"

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Отправили за кораблем: фанатов испанского клуба выгнали со стадиона за демонстрацию флага "ДНР"

Фото: Associated Press

Болельщики "Атлетика" Бильбао поплатились за свой отвратительный поступок.

Мерзкой выходкой отметилась группа фанатов "Атлетика" из Бильбао во время матча 9-го тура испанской Ла Лиги против мадридского "Атлетико".

Они принесли на трибуны домашнего стадиона флаги "ДНР" и СССР, которые развернули в секторе за воротами.

insurgente.org / ©
insurgente.org

Это не осталось без внимания работников арены. Участники позорной акции были изгнаны со стадиона во втором тайме, сообщает insurgente.org.

Как выяснилось, этими болельщиками являются представители группировки поклонников баскского клуба Inigo Cabacas Herri Harmaila, которая поддерживает результаты псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году.

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