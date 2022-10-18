Отправили за кораблем: фанатов испанского клуба выгнали со стадиона за демонстрацию флага "ДНР"

Мерзкой выходкой отметилась группа фанатов "Атлетика" из Бильбао во время матча 9-го тура испанской Ла Лиги против мадридского "Атлетико".

Они принесли на трибуны домашнего стадиона флаги "ДНР" и СССР, которые развернули в секторе за воротами.

insurgente.org

Это не осталось без внимания работников арены. Участники позорной акции были изгнаны со стадиона во втором тайме, сообщает insurgente.org.

Как выяснилось, этими болельщиками являются представители группировки поклонников баскского клуба Inigo Cabacas Herri Harmaila, которая поддерживает результаты псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году.

Читайте также:

Андрей Шевченко сорвал овации речью о войне в Украине на церемонии вручения "Золотого мяча" (видео)

"Послала ее за российским кораблем": украинская теннисистка ответила коллеге из РФ на пропагандистское заявление

Результаты аннулировали: сборные РФ и Беларуси выбросили из отбора на женский Евробаскет-2023