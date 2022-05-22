Отправились в Чемпионшип: стали известны команды, вылетевшие из АПЛ

Отправились в Чемпионшип: стали известны команды, вылетевшие из АПЛ

В воскресенье, 22 мая, завершились последние матчи сезона-2021/22 в английской Премьер-лиге (АПЛ).

"Лидс" и "Бернли" сражались за право сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

Перед матчами 38-го тура "павлины" имели преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей, а заключительный тур закрепил преимущество. "Лидсу" на выезде удалось победить "Брентфорд" (2:1), а "Бернли" дома уступил "Ньюкаслу" (1:2).

Таким образом, "Лидс" остается в АПЛ, а "Бернли" в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе.

Ранее элиту английского футбола оставили также "Норвич" и "Уотфорд".

Напомним, что "Эвертон" с Николаем совершил фантастический камбек и сумел остаться в АПЛ.

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