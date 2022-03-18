Отправились за русским кораблем: CAS отказался допустить сборную РФ к стыковым матчам ЧМ-2022

Страна оккупантов справедливо пролетела мимо мундиаля.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению российских сборных от соревнований под эгидой ФИФА.
Причина очевидна - вторжение РФ в Украину. Аналогичное решение ранее CAS принял и по турнирам под эгидой УЕФА.
Таким образом, по-прежнему российские футбольные клубы и сборные не будут допущены к международным соревнованиям. А главная футбольная сборная страны-агрессора лишена права сыграть в матчах плей-офф за выход на Чемпионат мира-2022.
После дисквалификации российской сборной команда Польши автоматически вышла в финал плей-офф, в котором 29 марта сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.
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