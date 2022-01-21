Отправился покорять Европу: "Динамо" отдало украинского футболиста в аренду

Богдан Леднев отныне будет выступать за венгерский клуб.

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев продолжит карьеру в венгерском "Фехерваре".

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", арендное соглашение между клубами рассчитано на один год.

На счету 23-летнего футболиста 32 матча за первую команду киевлян и два гола. Вместе с "бело-синими" Леднев стал чемпионом Украины и обладателем национального кубка.

В нынешнем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах "Динамо" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Динамо" отправило нападающего Ибрагима Каргбо в аренду в словенский "Целье".

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