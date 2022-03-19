Отправит часть доходов от матча: теннисная ассоциация США поможет украинскому народу

Как стирать пуховик в стиральной машине с теннисными мячиками? / pixabay.com

Также пожертвования сделают местные спонсоры.

Теннисная ассоциация США решила финансово помочь Украине, продолжающей бороться с российскими оккупантами.

Об этом пишет Washington Post.

Организация пожертвует десять процентов доходов от продажи билетов на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины в фонд помощи пострадавшим от вторжения России в Украину.

Кроме USTA, дополнительные пожертвования также сделают местные спонсоры.

Напомним, что футболисты и тренеры немецкой Бундеслиги выпустили совместное видеообращение, в котором выразили поддержку Украине через полномасштабное вторжение России, а также призвали помогать людям, пострадавшим от захватнических действий оккупантов.

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