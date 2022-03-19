Отправит часть доходов от матча: теннисная ассоциация США поможет украинскому народу

Также пожертвования сделают местные спонсоры.
Теннисная ассоциация США решила финансово помочь Украине, продолжающей бороться с российскими оккупантами.
Об этом пишет Washington Post.
Организация пожертвует десять процентов доходов от продажи билетов на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины в фонд помощи пострадавшим от вторжения России в Украину.
Кроме USTA, дополнительные пожертвования также сделают местные спонсоры.
Напомним, что футболисты и тренеры немецкой Бундеслиги выпустили совместное видеообращение, в котором выразили поддержку Украине через полномасштабное вторжение России, а также призвали помогать людям, пострадавшим от захватнических действий оккупантов.
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