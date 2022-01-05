"Отправится домой первым же самолетом": лучший теннисист планеты вызвал скандал в Австралии

Новак Джокович рискует быть отстранен от Australian Open-2022.

Первая ракетка мира Новак Джокович попал в громкий скандал. Сербский теннисист является противником вакцинации от COVID-19, а поскольку в Австралии действуют жесткие коронавирусные ограничения, он оказался под угрозой пропустить первый Большой шлем нового сезона.

Разрешение поучаствовать в Australian Open-2022 имеют только вакцинированные теннисисты. Однако для 34-летнего серба сделали исключение и согласились пустить его в страну без прививки. Якобы теннисист пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать.

Это вызвало волну негодования в Австралии. Премьер-министр страны Скотт Моррисон уже отреагировал на это и заявил, что Джокович моментально улетит домой, если не предоставит убедительные доказательства того, что ему запрещено прививаться.

"Я считаю, что любой человек, желающий попасть в Австралию, должен соблюдать требования для пересечения границы. Когда Джокович прибудет в Австралию, он должен предоставить доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам - если он еще не вакцинирован.

Мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, то с ним поступят так же, как и с любым другим человеком - он первым же самолетом отправится домой. Для Джоковича не должно быть особенных правил. Никаких исключений", - цитирует Моррисона Daily Mail.

Australian Open-2022 состоится в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Заметим, что Джокович - действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

Читайте также:

Свитолина начала 2022 год поражением от россиянки на турнире в Австралии

Привилась "Спутником": российскую теннисистку не пустили на Australian Open