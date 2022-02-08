Отправлял фото полового органа: стали известны подробности скандального увольнения легенды "Аякса" с должности спортивного директора

На этом мостике он проработал десять лет.

Стало понятно, почему уволили известного в прошедшем футболиста " Аякса " Марка Овермарса с должности спортивного директора нидерландского клуба.

Как сообщает Het Parool, причиной увольнения 48-летнего функционера стали неуместные сообщения женщинам-коллегам. В частности, Овермарс присылал одному из них фотографии со своим половым органом.

Отмечается, что женщина столкнулась со сталкингом (форма притязания, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежке за ней – прим.) со стороны Овермарса. Она смогла рассказать о ситуации благодаря "контактам доверия", которые "Аякс" ввел в конце января.

Ранее пресс-служба "Аякса" сообщила, что Овермарс покинул клуб по очень неоднозначным причинам. Марк принял это решение после обсуждения в последние дни с наблюдательным советом клуба и генеральным директором амстердамцев – Эдвином ван дер Саром.

Овермарс выступал за "Аякс" на протяжении пяти лет (с 1992 по 1997). На его счету за амстердамцев больше 100 поединков. Также на его счету выступления за лондонский "Арсенал" (1997-2000) и испанскую "Барселону" (2000-2004);

Овермарс работал директором "Аякса" с 2012 года. В декабре он продлил контракт с клубом до 2026 года.

Читайте также:

Украинская волейболистка "разорвала" танцем матч ЛЧ и стала звездой соцсетей

Упал, как подкошенный: Ярмоленко разозлил фанатов театральной симуляцией в Кубке Англии (видео)

Корейского конькобежца забрали со льда на носилках после забега на Олимпиаде: что произошло