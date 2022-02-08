Отправлял фото полового органа: стали известны подробности скандального увольнения легенды "Аякса" с должности спортивного директора

На этом мостике он проработал десять лет.
Стало понятно, почему уволили известного в прошедшем футболиста "Аякса" Марка Овермарса с должности спортивного директора нидерландского клуба.
Как сообщает Het Parool, причиной увольнения 48-летнего функционера стали неуместные сообщения женщинам-коллегам. В частности, Овермарс присылал одному из них фотографии со своим половым органом.
Отмечается, что женщина столкнулась со сталкингом (форма притязания, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежке за ней – прим.) со стороны Овермарса. Она смогла рассказать о ситуации благодаря "контактам доверия", которые "Аякс" ввел в конце января.
Ранее пресс-служба "Аякса" сообщила, что Овермарс покинул клуб по очень неоднозначным причинам. Марк принял это решение после обсуждения в последние дни с наблюдательным советом клуба и генеральным директором амстердамцев – Эдвином ван дер Саром.
- Овермарс выступал за "Аякс" на протяжении пяти лет (с 1992 по 1997). На его счету за амстердамцев больше 100 поединков. Также на его счету выступления за лондонский "Арсенал" (1997-2000) и испанскую "Барселону" (2000-2004);
- Овермарс работал директором "Аякса" с 2012 года. В декабре он продлил контракт с клубом до 2026 года.
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