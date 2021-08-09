"Отпуск, о котором мечтала": Билодид засветила шикарную фигуру во время отдыха на Мальдивах

Спортсменка релаксирует после выступления на Играх-2020.
Бронзовая призерка Олимпиады в Токио в дзюдо Дарья Билодид, продемонстрировала шикарную фигуру во время отдыха.
20-летняя спортсменка проводит отпуск на Мальдивах. В Instagram дзюдоистка опубликовала несколько кадров, на которых она предстала в голубом купальнике на лодке.
"Дааа. Отпуск, о котором я мечтала", - прокомментировала Дарья фото.
Снимки вызвали восторг у пользователей. "Красотка", "Секси", "Всегда прекрасная", "Безупречная красота", "Прекрасное тело", "Очаровательная девушка", - писали они.
- Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
- В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.
- На Олимпиаде в Токио Дарья стала первой призеркой от Украины.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид похвасталась идеальными ножками в мини-шортах.