"Отпуск, о котором мечтала": Билодид засветила шикарную фигуру во время отдыха на Мальдивах

"Отпуск, о котором мечтала": Билодид засветила шикарную фигуру во время отдыха на Мальдивах

Спортсменка релаксирует после выступления на Играх-2020.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио в дзюдо Дарья Билодид, продемонстрировала шикарную фигуру во время отдыха.

20-летняя спортсменка проводит отпуск на Мальдивах. В Instagram дзюдоистка опубликовала несколько кадров, на которых она предстала в голубом купальнике на лодке.

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

"Дааа. Отпуск, о котором я мечтала", - прокомментировала Дарья фото.

Снимки вызвали восторг у пользователей. "Красотка", "Секси", "Всегда прекрасная", "Безупречная красота", "Прекрасное тело", "Очаровательная девушка", - писали они.

Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым , с которым встречалась с лета.

с футболистом киевского "Динамо" , с которым встречалась с лета. На Олимпиаде в Токио Дарья стала первой призеркой от Украины.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид похвасталась идеальными ножками в мини-шортах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку