Отпуск закончился: футболисты "Шахтера" прошли медобследование перед турецкими сборами

Подопечные Роберто Де Дзерби вскоре приступят к подготовке к весенней части сезона.

Донецкий "Шахтер" вышел из отпуска. После коротких зимних каникул игроки "горняков" 13 января собрались в одной из столичных клиник для прохождения медобследования.

Об этом сообщил официальный сайт "оранжево-черных".

Первыми пройти плановую проверку здоровья приехали восемь футболистов "горняков": Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Данило Сикан.

В пятницу и субботу медицинское обследование пройдут еще две группы игроков донецкого клуба. А в воскресенье, 16 января, команда Роберто Де Дзерби улетит на первый тренировочный сбор в Турцию.

Команда возвращается! Зимний отпуск подошел к концу.



Сегодня первая группа игроков прошла медосмотр в клинике «Добробут».



Смотрите большой фоторепортаж ⬇ https://t.co/ZAOIPctqlS #Shakhtar pic.twitter.com/fL8rh4gCOq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 13, 2022

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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