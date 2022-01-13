Отпуск закончился: футболисты "Шахтера" прошли медобследование перед турецкими сборами

Подопечные Роберто Де Дзерби вскоре приступят к подготовке к весенней части сезона.
Донецкий "Шахтер" вышел из отпуска. После коротких зимних каникул игроки "горняков" 13 января собрались в одной из столичных клиник для прохождения медобследования.
Об этом сообщил официальный сайт "оранжево-черных".
Первыми пройти плановую проверку здоровья приехали восемь футболистов "горняков": Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Данило Сикан.
В пятницу и субботу медицинское обследование пройдут еще две группы игроков донецкого клуба. А в воскресенье, 16 января, команда Роберто Де Дзерби улетит на первый тренировочный сбор в Турцию.
Команда возвращается! Зимний отпуск подошел к концу.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 13, 2022
Сегодня первая группа игроков прошла медосмотр в клинике «Добробут».
Смотрите большой фоторепортаж ⬇ https://t.co/ZAOIPctqlS #Shakhtar pic.twitter.com/fL8rh4gCOq
- "Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".
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