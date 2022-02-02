Отрастил усы: футболист сборной Украины Малиновский удивил сменой имиджа

Теперь Руслана можно не узнать.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский решился изменить свой внешний вид.

28-летний футболист решил отрастить усы. Дополнили обновленный образ Руслана солнцезащитные очки.

Соответствующее фото, сделанное в автомобиле, игрок опубликовал в документе Instagram.

"Buongiorno" (на итальянском - "Добрый день"), - подписал снимок Малиновский.

instagram.com/malinovskyi_18/

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 23 матча за итальянский клуб во всех тунирах, 6 голов и 2 ассиста.

Руслан не выходил на поле с 9 января, поскольку слишком поздно начал вакцинироваться и не имел права участвовать в матчах из-за нового COVID-протокола в Италии.

Ожидается, что в воскресенье, 6 февраля, Малиновский сможет наконец-то вернуться в игру в домашнем поединке Серии А против "Кальяри".

После 22 сыгранных матчей "Аталанта" занимает четвертое место в таблице Серии А, имея в своем зачете 43 пункта. Лидирует в чемпионате с 53 очками "Интер".

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